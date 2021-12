Finale Zone 3 Odcav de Kolda : Abdourahmane Baldé (président MKD) lance un défi à ses adversaires pour le développement du sport.

Abdourahmane Baldé dit Doura lance un défi à ses adversaires pour la modernisation et le développement du sport et de ses infrastructures. Ainsi, il invitera ces derniers à privilégier les actes concrets au détriment de la politique politicienne. Il a fait cette déclaration lors de la finale de la Zone 3 de l'Odcav de Kolda ce dimanche 26 décembre opposant les Asc Sikilo/Nord et Yakaar.



A l'en croire, "nous acteurs politiques devons avoir honte de venir dans un stade qui n'a qu'une seule tribune. Nous devons savoir qu'il faut une seconde tribune car en tant que région on doit dépasser ce stade. Aujourd'hui, l'impératif c'est de construire un stade municipal à Kolda. Les questions d'infrastructures sportives doivent être l'une des préoccupations majeures des acteurs politiques. En ce sens, il faut savoir que ce n'est pas une compétition politique. C'est pourquoi, j'en appelle au sens des responsabilités de toute la classe politique."



Dans la foulée, il invite la jeunesse à fêter la finale dans le fair-play. "Je souhaite une belle finale dans un esprit apaisé. Je tiens à dire aux jeunes que nous acteurs politiques, au-delà des activités de loisirs, on doit porter des messages de paix. Quelle que soit la situation, ce sont des frères et sœurs qui font la fête donc elle doit être célébrée dans la paix et la joie. Que le meilleur gagne dans le fair-play!"