Fin du ramadan: au Mali, "les gens n'ont pas la tête à la fête"

Au grand marché de Bamako, les vendeurs se démènent pour attirer les chalands préparant la korité, la fête qui marque la fin du ramadan, mais cette année, l'ambiance est maussade, ternie par les sanctions ouest-africaines et les violences qui frappent le Mali.



"Malgré l’embargo le marché est approvisionné, mais nous n’avons pas de clients comme les autres années, l’argent se fait rare, le marché est morose", constate Seydou Coulibaly, grossiste.



Situé dans le centre de la capitale malienne, le grand marché étale ses échoppes en bois sous des parasols, des bâches de fortune ou des tôles ondulées offrant un peu d'ombre sous un soleil accablant.



Des vendeurs y hèlent la clientèle avec des sifflets. Pour d'autres, tam-tam, chant ou danses servent d'appât.



"Je cherche des habits et chaussures pour mes enfants, l'argent que j’ai sur moi ne suffit pas (...) L'année dernière j'ai eu tout pour mes quatre enfants avec 100.000 francs CFA (150 euros, NDLR) mais aujourd'hui, impossible", regrette Bintou Touré, mère de famille âgée de 40 ans.



La korité désigne dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest la fête du Fitr marquant la fin du ramadan, mois sacré de jeûne, de purification et de prière pour les musulmans. Elle est célébrée ce dimanche au Mali.



Comme dans d'autres pays islamiques, la coutume impose de se retrouver en famille, de porter de beaux habits, et les enfants s'attendent à recevoir des cadeaux.



Depuis janvier, le Mali est visé par de lourdes sanctions économiques et financières décidées par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) en réponse à l'intention de la junte au pouvoir à Bamako depuis les putschs militaires d'août 2020 et de mai 2021, de se maintenir en place encore plusieurs années.



L'organisation régionale a décrété la fermeture des frontières avec le Mali et un embargo commercial et financier, hors produits de grande consommation et de première nécessité.







- "Insécurité totale" -





"Nous vendons des habits pour enfants, femmes et adultes importés de Dubaï, Chine, Turquie et (du) Maroc. Avec l’embargo, le Sénégal qui était notre port naturel est fermé, ce qui fait que les prix ont augmenté", explique Awa Sylla, commerçante au grand marché.



"Les prix ont augmenté", de près de 30% pour des vêtements d'enfants, confirme une autre vendeuse, Salimata Bouaré, pour qui "c'est l'embargo imposé (...) par la Cédéao, qui est la base de cette situation".



Pays pauvre et enclavé, le Mali est éprouvé par les violences de toutes sortes depuis 2012, et l'embargo de la Cédéao commence à y être durement ressenti.



Sur le marché des bovins dans la capitale, "cette année, l’offre a largement dépassé la demande", relève Amadou Traoré, fonctionnaire au ministère de l'Elevage et de la Pêche.



"C'est l'armée qui a escorté les animaux de Mopti (dans le centre du pays, NDLR) à Bamako, parce qu'il y a des mines et des attaques (...) Il y a beaucoup de boeufs, mais les gens n'ont pas la tête à la fête à cause de l'insécurité", dit Abdrahmane Diall, éleveur.



"Les clients ne se bousculent pas. Le marché est très timide", constate Hamady Sow, vendeur de boeufs : "C'est très différent de l'année dernière, où j'avais vendu dix boeufs en deux jours."



Témoignant de l'ambiance à plus de 500 km de là dans sa ville d'origine, Djenné dans le centre du pays, région actuellement un des foyers de la crise sahélienne, Mahamoudou Yattassaye, vendeur de boeuf indique que depuis qu'il "a quitté la famille, (ses) parents appellent" régulièrement pour prendre de ses nouvelles, "parce qu'à Djenné, c'est l'insécurité totale".



"On ne parle pas de fête comme ici à Bamako. La sécurité est notre première préoccupation à Djenné", dit-il.



Rokia Ballo, vendeuse de prêt-à-porter, elle, se lamente : "Je n'ai jamais vu un tel manque de clients (avant la korité). Ca ne marche pas (les affaires), les gens n'ont pas d'argent."