Fin du 6e forum mondial de l’ESS : Victorine Ndèye rassure les jeunes et les femmes, Barthélémy Dias a remercié le chef de l’État

La 6e édition du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire GSEF Dakar 2023, a baissé ses rideaux, ce samedi. Prononçant son discours de clôture, Mme Victorine Anquediche Ndèye, ministre de la microfinance, de l’économie sociale et solidaire s’est réjouie de la tenue de cette rencontre internationale pour la première fois en terre africaine. « Tenir une si belle manifestation à Dakar a une grande signification. Ceci témoigne du dynamisme de notre économie, de l’implication majeure du Sénégal dans le champ de l’économie sociale et solidaire, mais aussi de la capacité pour l’État ainsi que son démembrement, la Ville de Dakar, de travailler en intelligence afin de relever les défis de l’organisation de manifestations d’envergure internationale. » Dans son propos, le ministre se « félicite de voir Dakar pendant cinq jours rayonner comme la capitale du monde au regard des délégations venues des quatre coins du monde. »

Pour cette présente édition, le thème choisi est : « la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires. »



Sur ce, Mme Victorine Ndèye s’est dit « convaincue, que cette forme d’entreprendre s’impose à nos sociétés et à nos populations, avec la claire vision qu’elle est la clé de la nécessaire transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour nos territoires. »



Répondant à la jeunesse du monde et de ses jeunes frères du Sénégal, elle dira les avoir « compris ! » Avant de soutenir « nous vous avons compris car vos requêtes sont légitimes et vos demandes trouveront réponses ».



Revenant sur la déclaration de Dakar, elle indique qu’elle résume les avancés notées depuis Séoul, ne manquant pas de saluer sa pertinence face aux crises sociales et économiques qui bouleversent le monde. Toujours dans ses réponses lors de son discours, le ministre Victorine Ndeye, a soutenu que « le forum de Dakar aura permis de mettre en lumière les pratiques et visions qui permettront de construire un monde plus inclusif et égalitaire, à travers un développement économique durable et vertueux. Il fut aussi l’occasion de confronter nos modèles, nos visions ainsi que nos stratégies pour une inspiration mutuelle en vue d’un mieux-être partagé. » Car, renseigne-t-elle, « nul ne peut plus vivre en autarcie, comme nul ne peut plus se suffire des schémas et modèles du passé. »



À noter, que le maire de Dakar, Barthélémy Dias présent à la cérémonie en tant que maitre d’œuvre de ce forum, est revenu sur le sens de la présence du président de la République Macky Sall lors de la cérémonie d’ouverture. Le député maire Dias a tenu à préciser qu’il a lui-même invité le Chef de l’État et n’a pas manqué de le remercier pour sa présence tout en l’invitant à être le porte-parole des conclusions du Forum de Dakar en Afrique et dans le monde. Dans le même élan, le maire a précisé son concept Dakar 20 23 30, qui vise 20 millions d’opportunités pour les jeunes, a une portée mondiale, prenant le contre-pied de ceux qui pensent qu’il s’agit d’une initiave dakaroise. Toujours, dans son propos, le maire de Dakar a remercié l’État et Madame le ministre Victorine Ndeye pour la bonne organisation de ce forum. Notons que la ville de Bordeaux a été choisie pour arbitrer le prochain forum en 2025, un choix salué par la salle à l’occasion de la passation du témoin entre Dakar et Bordeaux...