Fin de mission du FMI au Sénégal : Le FMI annonce une « dette cachée » révisée, atteignant 118 % à la fin de 2024
Le Fonds Monétaire International (FMI) a achevé sa mission au Sénégal, qui s'est déroulée du 19 au 26 août 2026. Lors d'un point de presse tenu ce mardi, le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, a présenté les conclusions des travaux menés avec les autorités sénégalaises.

Selon le FMI, à la suite de l'audit complet réalisé par le cabinet international Forvis Mazars, les autorités ont révisé l'encours de la dette de l'administration centrale. Cette dette, initialement estimée à 74,4 % du PIB, a été portée à 111 % du PIB à la fin de l'année 2023.

Cette révision reflète principalement des passifs qui n'avaient pas été divulgués auparavant, a précisé le FMI. L'organisation a également annoncé que, d'après les statistiques révisées, la dette de l'administration centrale devrait atteindre 118,8 % du PIB à la fin de 2024.
Mercredi 27 Août 2025
