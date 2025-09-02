Filière Banane : Les importations au Sénégal, suspendues à partir du 1er septembre

Suite aux recommandations du Conseil Interministériel sur la campagne agricole tenu le 15 avril 2025, l'Agence de Régulation des Marchés (ARM) a mené une série d'activités de suivi de la production et de la commercialisation de la banane locale.







Ainsi, selon les prévisions du Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Elevage (MASAE), « une production de 112 500 tonnes de bananes est attendue pour la campagne 2025, dont une grande partie entre septembre, octobre et novembre », lit-on sur le communiqué de l’Agence de Régulation des Marchés.







Face à cette situation, le Comité de Pilotage de Régulation de la filière banane s'est réuni le lundi 18 août 2025 à l'ARM pour partager et valider le protocole d'accord et le cahier de charges entre producteurs et commerçants importateurs de banane.







À cet effet, le comité a décidé de mettre en œuvre une mesure pilote de régulation de la filière à travers la suspension des importations de Bananes à compter du 1er septembre 2025. Un comité de suivi est mis en place pour une évaluation périodique de l'approvisionnement du marché.

