Fautes de gestion / Violence politique : le GRAPHE demande à l’État de rester fort.

Le Groupe des Alliés de la Première Heure (GRAPHE) a s'est prononcé sur l'actualité du pays.

Dans ce communiqué rendu public ce Dimanche 12 Février, le GRAPHE a félicité le président de la République Macky Sall pour le dynamisme diplomatique de notre pays qui s'est illustré ces derniers jours, par l’organisation à Dakar de deux grands sommets portant sur l'agriculture et le financement des infrastructures en Afrique. Ainsi que les tournées économiques récentes du Chef de l’État dans les régions de Thiès et de Saint-Louis pour évaluer, inaugurer et lancer des projets et programmes.



Par ailleurs, les leaders du GRAPHE abordant le rapport de la Cour des comptes, “condamnent les fautes de gestion, les détournements d'objectifs et demandent à l’État de prendre les dispositions nécessaires pour que les fautifs soient identifiés et sanctionnés", lit-on dans le communiqué.



Poursuivant le communiqué, les leaders du GRAPHE déplore le climat politique délétère et tendu caractérisé par des invectives, des injures et des appels à la violence aux antipodes de nos réalités socio-culturelles et au détriment de débats basés sur des programmes économiques et sociaux. "Nous demandons à l’État de rester fort, de veiller au bon fonctionnement de la justice et de garantir la sécurité des populations ainsi que la protection de leurs biens". Pour finir, les responsables politiques du GRAPHE, informent de la création le 28 février 2023 de la coalition dénommée Grande Offensive Républicaine (GOR) pour “ pour baliser une troisième voie politique capable d'opérer les ruptures et changements tant attendus dans l’accomplissement de la deuxième alternance”, conclut le communiqué...