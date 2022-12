Fatou Gaye au ministre de l’élevage : « La viande coûte cher! »

« La viande et l'aliment de bétail coûtent cher et nous vous demandons, monsieur le ministre, d’agir pour que les prix soient revus à la baisse », a soutenu la députée qui intervenait à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’élevage et des productions animales...