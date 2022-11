Fatick : "Le président Macky Sall a beaucoup fait, mais en face de lui, il a une opposition irresponsable et sans programme qui veut brûler le pays" (Ndèye Nam Diouf, Apr)

La responsable Apériste de Peulgha, Ndèye Nam Diouf n'a pas fait de cadeau à l'opposition qu'elle qualifie d'irresponsable. Elle a aussi abordé d'autres sujets d'actualité comme le 3e mandat et l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang.

Une opposition irresponsable et sans programme qui veut brûler le pays

Nous faisons face à une opposition irresponsable et sans programme qui veut brûler ce pays. Une situation qu'on n'acceptera pas et nous y ferons face pour faire régner la paix. Avec toutes les réalisations du Président Macky Sall, l'opposition reste insensible et prête à semer le désordre.

Nous on parle pas de 3e mandat, mais de 2e quinquennat, et si Macky Sall le souhaite, nous sommes tous prêts à l'accompagner parce qu'il a beaucoup fait et continue toujours pour l'émergence du Sénégal. D'autre part, le Sénégal doit rester entre de bonnes mains au vu de la situation géopolitique.

Certe Pape Alé Niang reste un frère, mais...

Pape Alé Niang reste un frère, mais le Sénégal nous appartient à nous tous. De ce fait, le respect de nos institutions doit être de mise. Vous savez, l'armée reste la grande muette du coup des dossiers classés secret défense ne doivent pas être divulgués. Il a commis une erreur, c'est le temps de la justice qui appréciera. Aujourd'hui même si c’était et malgré ma proximité avec Macky Sall, j'aurais été arrêtée. Maintenant, on comprend la solidarité des journalistes et je pense qu'il n'y a rien de plus normal...