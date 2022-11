Fatick : La responsable Apériste de Peulgha soutient les élèves en fournitures pour une valeur de 2 millions.

La directrice de l'alphabétisation et des langues nationales par ailleurs responsable Apr dans le quartier Peulgha, vient d'offrir aux élèves des 13 quartiers de Fatick des fournitures scolaires. Selon elle, une valeur de 2millions a été décaissée pour venir en aide aux parents afin que les potaches bénéficient d'un enseignement de qualité... Ndèye Nam Diouf a profité de la même occasion pour aborder les questions d'actualité comme la baisse du loyer, des denrées de première nécessité. Pour elle, cela démontre l'engagement du Président Macky Sall de faire du Sénégal un pays émergent.

Évoquant la crise qu'a occasionné la Covid-19, la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales pense que ce n'était pas évident que le président Macky Sall fasse ces efforts remarquables et revalorise les salaires...