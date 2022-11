Farba Ngom : La leçon de morale et les vérités crues de Farba Ngom aux députés de l’opposition!

Conformément à ses habitudes, le député-maire des Agams à encore raillé l’opposition, plus exactement les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. « Je regrette le fait que le président vienne et qu’il y ait des députés qui ne se lèvent pas et certains même, refusent de citer son nom. C’est inadmissible! Les sénégalais doivent savoir que le manque d’expérience des députés de l’opposition nous cause problème d'autant qu’ils sont issus d’une liste de suppléants. C’est de l’avortement », regrettera le maire des Agnams.