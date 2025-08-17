Falokh Sérère : une femme à la tête d’un gang de voleurs de bétail, les éleveurs en colère


Les vols de bétail continuent de semer la désolation dans la zone de Mbour. Dans la nuit du 14 août, un nouveau cas a été enregistré à Falokh Sérère, dans la commune de Malicounda, où trois bœufs ont été dérobés. Grâce à une course-poursuite menée avec détermination, les voleurs ont finalement été rattrapés.
 
Réunis en conférence de presse, les éleveurs de Mbour, à travers leur président Gallo Dia, ont dénoncé la récurrence de ces actes qui mettent en péril leur principale source de revenus. Selon eux, « le problème ne se situe ni au niveau de la police ni au niveau de la gendarmerie qui font correctement leur travail », mais plutôt au niveau de la justice.
 
« Ces voleurs ne restent jamais longtemps en prison. Après six mois maximum, on les retrouve en liberté et en train de narguer les populations dans les rues », a regretté Gallo Dia au micro de Dakaractu Mbour.
 
Les éleveurs se disent d’autant plus préoccupés que le cerveau de ce dernier vol n’est autre qu’une dame très connue dans le milieu, et considérée comme une récidiviste. « C’est incompréhensible qu’une telle personne, avec tout son passif, puisse continuer à agir en toute impunité », ont-ils martelé.
 
Face à cette situation jugée intenable, les éleveurs exigent des autorités judiciaires une application stricte de la loi, afin de mettre un terme à ce fléau qui menace l’élevage dans la région.
Dimanche 17 Août 2025
