FSF : Me Augustin Senghor passe le témoin à Abdoulaye Fall

Le président de la Fédération Sénégalaise de Foot sortant a officiellement quitté ses pouvoirs en transmettant les rênes à Abdoulaye Fall, nouveau président élu.







Lors d’une cérémonie sobre dans les locaux de la FSF, Me Augustin Senghor a renouvelé ses vives félicitations au président Fall qui en retour, a salué le travail accompli par son prédécesseur.







C’est désormais Abdoulaye Fall et son équipe qui devront poursuivre le travail en privilégiant la transparence qui est une des valeurs défendues par le nouveau régime, mais également l’innovation et le renforcement des infrastructures sportives.

