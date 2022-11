FATMA DIOP (Ancienne vice- Présidente à l’AN) : « Je confirme mon engagement auprès du Président Sall et j’ai démarré ma campagne pour... »

Ancienne responsable des femmes du Pds devenue députée libérale et même vice-présidente à l’Assemblée Nationale lors de la dernière législative, Madame Fatma Diop a davantage éclairé la lanterne des Sénégalais sur ses position et posture politiques. « Je confirme mon engagement derrière le Président Macky Sall et son gouvernement. Je suis assez responsable pour fixer tout le monde sur ma dynamique politique. »

La leader politique qui dirigeait une rencontre avec des jeunes et des femmes du département de Mbacké lors de laquelle des moto taxis Jakarta et financements ont été octroyés, a martelé sa « volonté de suivre sans fioritures le Chef de l'État et le soutenir dans ses ambitions politiques. »

Son appel sera sans équivoque. « L’appui que je consens n’aurait jamais été possible sans l’assistance du Président Macky Sall. Je déclare officiellement ouverte ma campagne pour sa réélection en 2024... »

L’ancienne députée ne manquera pas de lister tous les efforts qu’elle a fournis au profit des populations en terme de financements, d’engrais, de semences, de machines ou d’implantations d’infrastructures comme cet Espace Numérique Ouvert en construction, l’ISEP, un stade municipal en état d’achèvement, etc…