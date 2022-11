FACE À DAKARACTU / Sokhna Mame Say Mbacké : « Macky a juste bon dos mais… Sonko n’est pas celui qu’il prétend être… Si Pape Alé n’a pas tort, pourquoi vous autres journalistes ne…? »

Sokhna Mame Say Mbacké ne s’en cache pas. Elle accepte de faire partie des leaders de l’Apr qui applaudissent à l’idée de voir le Président Macky Sall briguer un nouveau mandat en 2024. Mieux, elle promet déjà de démarrer sa campagne estimant qu’il s’agira de deuxième quinquennat et non de troisième mandat. La Mbacké- Mbacké, qui signale ne rien regretter de son compagnonnage avec le Président Sall, malgré le fait qu’elle n’a jamais été nommée ou élue, s’engage à mettre les bouchées doubles. Dans ce « Face à Dakaractu » auquel elle prend part, Sokhna Mame Say Mbacké a aussi abordé la question du dossier Ousmane Sonko - Adji Sarr, l’emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang, les récurrentes défaites de son leader à Touba. Elle ne manquera pas de porter sa robe d’avocate au profit des femmes de Touba qui, selon elle, ont plus besoin de formation et d’usines que de financements qui, de toute façon, faute d’expertise, seront mal utilisés...