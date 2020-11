Exposition «HÉRITAGE» : Les présidents Racine SY et Oumar SOW au rendez-vous de l'hommage du graffeur JonOne à l’Afrique.

Les présidents Racine SY et Oumar SOW se sont rendus à l'exposition solo intitulée Héritage’’, du graffeur américain JonOne au musée des civilisations noires qui a accueilli les invités de la galerie ARTime de la Côte d’Ivoire, promotrice de cet événement culturel au Sénégal.



Selon le graffeur, "Héritage" est un hommage rendu à l’Afrique là où tout a commencé. Elle est composée de 26 œuvres accrochées sur des cimaises, dans une salle du musée, de dix planches de surf taguées et disposées en cercle au milieu de la pièce...



" Je suis ici au Sénégal où il y a Gorée, cette île mémoire de l’esclavage, il y a un sens pour moi (…) d’être ici, pour me retrouver ", confie l'artiste lors du point de presse organisé au Musée.



Conscient de l'importance de l'exposition de cette œuvre artistique, les présidents Racine SY et Oumar SOW, ont marqué par leur présence et manifesté leur adhésion à cette rencontre culturelle.