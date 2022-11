Explosion mortelle à Istanbul : Le président Macky Sall condamne et présente ses condoléances à Erdogan

Le chef de l’État s’est indigné de cet "attentat" survenu ce dimanche. À l’origine, l’explosion d’ une bombe déclenchée par un assaillant qui serait une femme et qui a causé pour le moment six morts et plusieurs blessés, selon le vice-président turc, Fuat Oktay. Le chef de l’État sénégalais et président de l’Union Africaine déplore : « Je condamne fermement l’attentat terroriste de ce jour à Istanbul. J’adresse mes condoléances émues au président Erdogan et au peuple turc ami. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a écrit le président Macky Sall sur Twitter.