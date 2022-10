Exploitation du pétrole et gaz : « L'État du Sénégal a déjà mis en place un cadre légal et réglementaire, avec tout le dispositif institutionnel » (Ousmane Cissé)

Il n'y a pas de quoi s'alarmer dans les dispositions prises par rapport à l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. C'est du moins l'avis du directeur général de la société des mines du Sénégal.

Selon Ousmane Cissé, l'État du Sénégal a mis en place un cadre réglementaire pour assurer la transparence dans la gestion de l'exploitation du pétrole et gaz. « C'est un sujet qui a fait beaucoup de polémiques et débat dans le pays.

C'est pourquoi nous avons organisé cette rencontre avec des experts miniers et pétroliers afin d'éclairer les sénégalais sur leurs attentes par rapport à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, permettre aux sénégalais d'avoir la bonne information. Il était important de préciser que l'État du Sénégal a déjà mis en place un cadre légal et réglementaire, avec tout le dispositif institutionnel pour assurer la bonne exploitation des ressources pétrolières et gazières », a précisé Ousmane Cissé lors du panel sur la gestion des revenus pétroliers, gaziers et miniers du Sénégal.

Par ailleurs, revenant sur le débat portant sur la part de l'État du Sénégal dans l'exploitation des ressources, Ousmane Cissé rappelle que l'État du Sénégal gagne pas moins de 52% de revenus pétroliers et gaziers. « Nous avons discuté également sur la part de l'État. Parce qu'une confusion terrible a été faite entre les parts de Petrosen de 10% dans le capital avec les contractants. Donc les 10% sont des prises de participation alors que l'État du Sénégal dans le cadre de ce contrat de partage de production, se retrouverait à 52 % de ses revenus pétroliers », précisera t-il encore...