Exploitation du pétrole et du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie : Le projet GTA présente sa première production de gaz naturel liquéfié

Le projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA) franchit une étape décisive avec le lancement de la première production de gaz naturel liquéfié (GNL) en Mauritanie et au Sénégal. Cette avancée marque un tournant majeur pour les partenaires du projet : Kosmos Energy, BP, le Groupe PETROSEN et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).



Désormais, le gaz extrait du champ est acheminé vers le FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pour y être traité, avant d’être transféré vers le navire flottant de liquéfaction Golar LNG, où il est transformé en GNL. Le premier chargement de GNL est attendu d’ici la fin du trimestre, marquant ainsi une nouvelle étape clé du projet.



Avec ce développement, la Mauritanie et le Sénégal se positionnent comme un hub stratégique du GNL en Afrique de l’Ouest. Cette localisation offre une proximité avantageuse avec l’Europe, à un moment où la demande en gaz y est particulièrement forte.