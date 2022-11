Exploitation Or à Kédougou et Missirah : Le coup de gueule du Forum Civil sur la destination de 300 milliards

Le Forum civil est encore monté au créneau pour dénoncer la destination "illégale" et "illégitime" de 300 milliards. Cette somme par la voix de Birahime Seck, coordonnateur du Forum Civil, section Sénégal, devrait faire changer la vie des populations concernées dans l’exploitation aurifère du Sénégal oriental de certaines localités de la sous-région.





L’entreprise Endeavour Mining, société mère de Sabodala Gold Opération, « nous informe avoir distribué plus de 300 milliards de FCFA de dividendes à ses actionnaires », note le Forum Civil dans le communiqué parcouru à Dakaractu.



Birahime Seck d’ajouter que « cette forte somme reversée aux actionnaires de Endeavour Mining montre à suffisance que les populations des zones minières sont laissées en rade, comme à Saraya. Au moment où elles vivent dans la précarité, sans eau ni électricité, les actionnaires se partagent des milliards perpétuant ainsi une injustice sociale chronique dans la partie Est du Sénégal, en particulier, et en Afrique de l’Ouest en général ». « Il est inadmissible que cette somme soit répartie entre des actionnaires au moment où l'entreprise se glorifie de la distribution à grande pompe de matériels médicaux modiques. Cette situation est inacceptable », regrette-t-il.



Regrettant cet état de fait, le Forum Civil dénonce que la boulimie actionnariale est une remise en cause du principe constitutionnel selon lequel "les ressources naturelles appartiennent au peuple..."