Exploitation Gaz GTA : Les assurances du ministre de l’Environnement aux pêcheurs qui démentent l'opposition

Face aux conseillers membres du Haut conseil du dialogue des territoires (HCCT), le ministre de l’Environnement et du Développement Durable a répondu à ceux qui disaient que le gaz découvert au large sénégalo-mauritanien est déjà vendu.

Se voulant très clair, Alioune Ndoye informe les conseillers que l’usine qui devrait liquéfier le gaz n’est toujours pas arrivé au Sénégal. Il n'arrivera qu’au mois de juillet.



« Je rassure les populations que l’État fera tout pour qu’il y ait moins de risque. C’est pourquoi le nouveau code a pris en charge tous les compartiments et la chaine de valeur et d’exploitation. Je rassure les pêcheurs sur ce point. Car la station ne sera qu’à 7 km des côtes et le gaz à 8 km de là. Donc, le gaz est à 15 km des côtes », a fait savoir Alioune Ndoye, répondant à l'opposition qui avait soutenu la thèse de la vente aux occidentaux ce gaz avant son exploration.



Le thème de cette session est intitulé : « La gestion des ressources naturelles, la gouvernance des collectivités territoriales »