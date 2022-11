Exhumation du corps d'un jeune (6 ans) à Ndouffouck / Décédé par asphyxie mécanique d'après l'autopsie : Les aveux du mis en cause pourraient-ils être en porte à faux avec la réalité des faits

Alors que le suspense continuait de planer dans l'esprit des gens, le résultat de l'autopsie du jeune Moustapha Samb (6 ans) retrouvé enterré non loin de son internat et près d'une mosquée, atteste que la victime est décédée par asphyxie mécanique. Pourtant, le mis en cause T. D (11 ans), aurait signalé lors de son audition qu'il n'avait administré que deux coups de cravache à Moustapha Samb. Ce qui laisserait croire que cette affaire cache beaucoup de zones d'ombre. Car la question qui taraude les esprits c'est de savoir comment deux coups de cravache s'accorderont avec la thèse de la mort par asphyxie mécanique? Pour rappel, dimanche dernier les limiers et les sapeurs pompiers avaient été alertés dans la soirée, de la découverte d'un corps sans vie au quartier Ndouffouck situé entre Silmang et Darou Salam. Les sapeurs pompiers procéderont à l'exhumation de la dépouille et une enquête a été ouverte par les limiers du commissariat Central de Thiès. Le mis en cause dans son interrogatoire aurait signalé qu'il n'avait administré au jeune Moustapha Samb (6 ans) que deux coups de cravache. Et qu'il aurait attaché les pieds et les mains de sa "supposée" victime et procédé à la prière mortuaire avant de l'enterrer.