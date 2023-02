Exfiltré de son véhicule par la BIP / Ousmane Sonko charge Macky Sall : « N’eussent été les forces de l’ordre, ses milices étaient prêtes à tirer sur moi »

Venu assister à la célébration des 25 ans d’existence du PUR qui a organisé un meeting au stade Amadou Barry de Guédiawaye, le président de Pastef Ousmane Sonko, après avoir loué les qualités de ce parti dirigé par Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum, a axé son intervention sur ce qu’il appelle les « milices de Macky Sall » présentes dans les manifestations. « La paix et la stabilité dans ce pays viennent avant les ressources naturelles. Macky Sall est le premier président à avoir créé des milices. Ces derniers sont dans les rangs des forces de l’ordre bien équipées et armées jusqu’aux dents et tirent sur les manifestants. Nous le prévenons qu'il retire ses milices pour l’intérêt du pays. Malheureusement, les forces de l’ordre ne peuvent pas les arrêter », souligne Sonko.





Partant de là, le chef de file des « Patriotes » de révéler. « C’est grâce aux forces de l’ordre qui m’ont mis dans leur fourgon afin que je puisse rejoindre mon domicile en toute sécurité, sinon ses milices étaient bien préparées pour tirer sur moi. Le jour où il mettra fin à la vie d’un des leaders présents ici, le peuple va le sortir du palais et le traîner dehors comme tous les dictateurs africains », prévient l’opposant.





Selon le père fondateur de la coalition Yewwi Askan dont le PUR est membre, « c’est notre coalition qui va diriger ce pays dans 12 mois. Le président sera un des nôtres. Macky Sall doit comprendre que son régime est fini. Tous ces 12 ans sont résumés par humilier d’honnêtes citoyens... »