Examen du BFEM: « Les épreuves se déroulent normalement sur toute l’étendue du territoire » (Moustapha M. Guirassy)

Après le Cfee, le Baccalauréat, l’examen du brevet de fin d’études moyens (Bfem) a débuté ce lundi 22 juillet 2024. Le ministre de l’éducation nationale, Moustapha Mbamba Guirassy a effectué ce matin des visites dans les centres d’examen du Collège Serigne Cheikh Anta Mbacké de l’IEF Guédiawaye et de notre Dame du Cap Vert de Pikine. Avec sa délégation composée de responsables de différents services du département, le ministre de l’éducation, Moustapha Guirassy a rassuré que les épreuves se déroulent normalement: « nous avons reçu des informations globalement sur toute l’étendue du territoire et aucun incident et aucune difficulté n’est à signaler. Tout se déroule bien pour le moment. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le déroulement de tout le processus ». Moustapha Mbamba Guirassy qui se félicite également des innovations notamment avec la digitalisation de l’inscription à la proclamation des résultats. Les inspections d’académie sont également en mesure de suivre tout ce processus.







Les règles de conduite ont aussi été de mises. Déjà, le ministre de l’éducation nationale se réjouit que les parents d’élèves puissent également être impliqués pour tenir le discours adéquat aux enfants. Le ministre de l’éducation, Moustapha M. Guirassy après sa visite dans des établissements dans la banlieue, a échangé avec quelques élèves qui ont fini leur première épreuve de Rédaction. Ceux-ci se sont montrés confiants. « J’ai échangé avec quelques élèves mais ils ne semblent ni déroutés ni dépaysés. Ils gardent leur confiance et ceci est rassurant » a martelé le ministre.







Pour les élèves en situation d’handicap, des mesures spécifiques sont adoptées pour leur permettre de passer l’examen. Cependant, le ministre rappelle que, pour les non-voyants, les épreuves ont été traduites. Des mesures aussi pour les mal-voyants ont été prises », rassure le ministre qui apprécie la surveillance dans les centres visités.