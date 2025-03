Évasion de Mohamed Amra : Des membres du groupe « Black Manjak Family », originaires du Sénégal, suspectés par la justice française

Dakaractu vous annonçait il y a quelques jours l'arrestation d'Alexandre G.B., après un transit à Bruxelles avant de se réfugier à Dakar. Ce dernier est un supposé complice de Mohamed Amra, un délinquant français qui s'était évadé de prison avant d'être arrêté en Roumanie. Le parquet français a ouvert une enquête sur l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, extradé en France le mardi 25 février. Des noms commencent à tomber, dont ceux de membres d'un groupe ethnique, la « Black Manjak Family », qui seraient impliqués dans cette évasion spectaculaire.



Selon la presse française, les enquêteurs ont découvert un lien entre Mohamed Amra et un groupe ethnique originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal, dénommé « Black Mafia Family » ou « Black Manjak Family » (BMF). Il s'agit de plusieurs familles implantées majoritairement dans l'Eure et en Seine-Maritime, et originaires de la Guinée-Bissau et du Sénégal.



Derrière ce groupe, soulignent les enquêteurs, se cache un réseau communautaire d'amis gravitant dans le milieu artistique, mais dont certains membres se sont depuis constitués en organisation criminelle. Majoritairement originaires d'Évreux et de la région parisienne, ces derniers seraient notamment impliqués dans le narcotrafic et auraient servi de bras armés à « La Mouche », selon la presse française.



Plusieurs membres de la « Black Manjak Family » entendus



Outre leurs activités illégales de trafic de stupéfiants, les médias rapportent que plusieurs membres de la « Black Manjak Family » travailleraient dans « la protection et la sécurité de personnalités », notamment de rappeurs comme Koba LaD.



De son vrai nom Marcel Junior Loutarila, le rappeur Koba LaD a été entendu dans l'affaire Mohamed Amra. Plusieurs membres de son entourage sont cités dans l'évasion du narcotrafiquant, survenue en mai dernier.