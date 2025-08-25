État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

Devant le ministre de la justice, le député de la coalition Takku Wallu Sénégal se dit confus car estimant que Farba est un détenu qui souffre actuellement en prison. Selon le parlementaire, l’expertise médicale est faite sur son état de santé, et que la fragilité de celle-ci est confirmée : « il faut que la justice prenne ses responsabilités. Je pense qu’il faut beaucoup plus de clémence. Le député Farba Ngom est un homme utile pour son Fouta et pour toute la population. Nous sommes fiers de le soutenir », a plaidé le député qui s’exprimait en marge de la plénière sur le vote du projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine.
