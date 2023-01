État de droit : La note du citoyen sénégalais octroyée au régime de Macky Sall depuis 2012 (IIAG 2022)

Dans son étude mettant à contribution différents experts sur la gouvernance globale de la deuxième alternance menée par le président Macky Sall, l’Indice Ibrahim de Gouvernance en Afrique (IIAG) dévoile les secteurs porteurs de développement de 2012 à 2021, mais également, ceux qui ne progressent pas. Est-ce des secteurs négligés par les gouvernants ? En tout état de cause, le citoyen qui se fait une idée de l’évolution de ces secteurs, note le régime. Concevant que le citoyen est le bénéficiaire final de la gouvernance et du leadership public, l’Indice Ibrahim de Gouvernance en Afrique, dans cette étude mesurant la bonne gouvernance en Afrique ne saurait s’appuyer et se limiter uniquement à des évaluations officielles réalisées par ses experts. Ainsi, l’IIAG est accompagné d’un ensemble de données complémentaires regroupées dans la section « Voix des citoyens » dans le rapport et visant à évaluer la perception par les citoyens africains des performances en matière de gouvernance des États.



Pour le Sénégal, depuis 2012, la perception des citoyens de la sécurité et de l’État de droit a considérablement baissé. C’est d’Indice qui le démontre dans un schéma légendé sur le rapport de 24 pages lu à Dakaractu et qui montre les insuffisances qui, depuis 2012 persistent.



En cette année qui voit l’avènement de la deuxième alternance, détaille le rapport, la tendance par rapport à la sécurité et à l’État de droit était de 56,4%. Mais 10 ans après, la régression est sstupéfiante. En 2021, c’est une tendance de 35,5% qui est enregistrée.

L’Indice Ibrahim de Gouvernance Africaine ne s’en est pas limité à cette remarque. En matière de gouvernance globale, en 2012, le Sénégal en était à 49,7%. La régression est toutefois lente, car en 2021, elle est de 47%. Pour ce qui est de la perception des citoyens en matière de participation, de droits et Inclusion (2012-2021), les tendances sont progressivement de (68,5 et 69,5). Ces sénégalais perçoivent le développement d’une manière progressivement lente avec notamment sur le développement humain 37,4% en 2012 pour atteindre 40,4% en 2021. La tendance sur les opportunités économiques a subi une légère évolution avec une pente qui quitte la barre des 36,5% en 2012 pour atteindre 42,7% en 2021.