Escroquerie foncière : la coopérative d'habitat des "supermarchés Casino" grugée d'un montant de 29 millions de francs

6 mois de prison ferme, c'est la peine infligée à ce père de famille polygame avec deux épouses. Poursuivi pour escroquerie, le sieur Souleymane Diouf a été attrait ce lundi 07 novembre devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



















En effet, en 2014 la coopérative d'habitat des supermarchés Casino a loué les services d'un promoteur immobilier du nom de Souleymane Diouf pour l'acquisition de 7 hectares d'assiette foncière au niveau de Diamniadio. Sur ce, ladite coopérative lui a remis une somme de 29 millions de francs Cfa. Par là, le promoteur avait promis de leur procurer une délibération de la mairie de Diamniadio. Une promesse non tenue. Par la suite, il est resté injoignable avant de disparaître dans la nature. Recherché par les gendarmes, il a fini par être appréhendé. Ce qui lui a valu sa comparution devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.







Interrogé sur les faits, le prévenu Souleymane Diouf reconnaît avoir reçu la somme de 29 millions de nos francs. Mais cet argent était destiné aux paysans. "Je ne me suis pas enfui avec leur argent. C'est au moment de sortir la décision qu'un nouveau maire a été élu. Ce qui a tout bouleversé parce que ce dernier refuse de signer les papiers. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu les 7 hectares", se défend-il.











Selon Me Malick Mbengue, avocat de la partie civile, le mis en cause s'était engagé à procurer aux membres de la coopérative des supermarchés de Casino 100 parcelles. C'est ainsi qu'il a reçu un acompte de 29 millions. "Il n'était pas propriétaire des terrains. Il y a escroquerie parce qu'il a un défaut de qualité", souligne le conseil de la partie civile. Suffisamment pour la robe noire de réclamer le remboursement de la somme de 29 millions de francs CFA et un montant de 20 millions à titre de dommages et intérêts.







Invité à faire son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale. De son côté, l'avocat de la défense Me Domigo Dieng estime que son client a été victime de la situation politique avec le changement de maire et les lenteurs administratives de la commune pour se procurer une délibération. À cet effet, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.







Au final, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 6 mois ferme assorti d'une amende de 35 millions de francs Cfa.