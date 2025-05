Escroquerie au visa : une figure du showbiz et du maraboutage devant la justice, piégée par ses victimes

Prince Mbacké, connu également sous le nom de Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké, personnalité médiatisée dans les milieux du showbiz et des cercles maraboutiques, a été arrêté et écroué dans une affaire d’escroquerie au visa, selon les révélations du journal L'Observateur.



L’affaire, restée discrète pendant près de deux mois, a été traitée par la police de Zac Mbao, à la suite d’une plainte déposée par plusieurs victimes, notamment M. Faye et F. Lô. Ces derniers accusent Prince Mbacké de leur avoir soutiré environ 12 millions de francs CFA, en échange d’une fausse promesse d’obtention de visas pour le Canada.



D’après les informations de L’Observateur, après avoir encaissé l’argent et récupéré les passeports, le mis en cause aurait remis aux plaignants de faux documents. La supercherie a été révélée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), lorsque les victimes ont tenté d’embarquer et se sont vu refuser l'accès pour usage de faux.



Resté injoignable pendant plusieurs semaines, Prince Mbacké a finalement été piégé par ses propres victimes, qui se sont fait passer pour de nouveaux clients. Il a été interpellé à Zac Mbao lors du rendez-vous et placé en garde à vue, avant d’être déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye.



Il a comparu mercredi dernier pour médiation pénale en présence de cinq plaignants. Son procès est attendu devant le tribunal correctionnel pour des faits qualifiés d’escroquerie aggravée, précise L’Observateur.