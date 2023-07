Escroquerie au visa : Alla Dieng, ex secrétaire permanent de l'Unacois Yessal condamné à 6 mois de prison

L'ex secrétaire permanent de l'Unacois Yessal, Alla Dieng a été attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 18 juillet pour escroquerie au visa. Pour ce délit, il a été déclaré coupable et condamné à 6 mois de prison assortie de sursis.





Revenant sur les faits, M. Alla Dieng devait se rendre aux Etats Unis pour recevoir une distinction le 20 janvier 2023. Se référant à la correspondance qui lui a été adressée, il est mentionné qu'il pouvait convier des personnes. L'occasion faisant le larron, il a coopté Malick Ndao et Souhaibou Pène, deux candidats à l'immigration moyennant une somme. Après plusieurs et d'interminables rappels et démarches pour entrer en possession de leurs visas, ils lui donnèrent un ultimatum pour qu'il leur rende leurs passeports ou l'argent encaissé.



Fatigués d'entendre ses excuses, ils ont porté plainte du fait que M. Dieng n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis d'eux. C'est ainsi que le mis en cause a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis le 7 juillet dernier. Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, M. Dieng fera savoir que c'est l'ambassade qui lui a fait savoir que les visas ne seront disponibles qu'au mois de mars 2023. Il poursuit que les parties civiles Malick Ndao et Souhaibou Pène devraient débourser 4 000 dollars, mais qu'il ne leur a réclamé qu'un million chacun.





Au moment des questions et interpellations du parquet, le prévenu a mentionné qu'il n'avait jamais l'intention d'escroquer les parties civiles. C'est ainsi que le parquet lui a rappelé qu'il a eu à comparaître pour d'autres récriminations. Il a ainsi requis l'application de la loi pénale.





Son avocat Me Ndiack Bâ a relevé que son client est de bonne foi et qu'il a toutes les garanties qu'il devait se rendre aux États-Unis sur invitation "d'Influence magazine". "La lettre d'invitation se trouve dans son portable. Malheureusement, il ne l'a pas imprimée", plaide-t-il. Pour finir, le conseil de la défense a demandé une application bienveillante de la loi avançant que M. Dieng a pris l'engagement de désintéresser les victimes à sa sortie de prison.





Au finish, la présidente du tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi a condamné le prévenu à six mois de prison assortis du sursis et à allouer la somme de 2 millions de nos francs de dommages et intérêts aux deux parties civiles