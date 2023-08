Escroquerie à la grossesse et Association de malfaiteurs : Maman Coundoul et ses complices déférés ce lundi…

L’histoire de sa fausse grossesse et de son faux enlèvement risque de coûter cher à Mame Fama Coundoul dite «Maman Coundoul. » Le journal Libération qui suit de très près l’évolution de l’affaire informe que la dame et ses acolytes risquent gros. Arrêtée depuis mercredi, Maman Coundoul sera déférée ce lundi devant le procureur pour association de malfaiteurs et escroquerie à la grossesse informe nos confrères.



Toujours dans sa livraison de ce lundi, revenant sur les derniers éléments de l’enquête, Libé fait savoir que Oumy Ndao, la copine de Maman Coundoul qui prétendait l'avoir trouvé en pleine nuit à Castors et Mame Diarra Sène, l'autre complice, seront présentées au procureur le même jour pour complicité. De même qu'Amadou Wéllé, le seul homme du groupe, qui avait appelé Oumar Coundoul, l'épouse de la mise en cause principale, en se faisant passer pour le ravisseur de la jeune femme. Affaire à suivre…