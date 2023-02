Escroquerie : Kh. Bousso met la main sur l'argent de la tontine et s'enfuit en Gambie.

Finalement, elle a été relaxée par le président du Tribunal qui a également réservé les intérêts civils de la plaignante.

Placée sous mandat de dépôt le 07 janvier 2023, la prévenue a reconnu les faits sans ambages. Par contre, elle précise qu'elle ne s'était pas enfuie en Gambie, mais elle était partie pour se soigner. "J'avais reçu 2,4 millions de nos francs de la tontine. Par la suite, je suis tombée malade et je suis allée en Gambie pour me soigner. Mais j'avais pris la peine d'appeler la partie civile pour l'informer de mon départ. Si j'avais l'intention d'escroquer, je n'allais pas revenir au Sénégal", se défend-elle.D'après son avocat, Me Baba Diop, la mise en cause a été victime du maraboutage d'un individu qui réside à Touba. Il laisse entendre que ce dernier l'avait hypnotisée pour qu'elle obéisse à toutes ses demandes.Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis une application de la loi. Selon la défense, Me Baba Diop estime qu'il n y a pas d'escroquerie. "Ces faits ne constituent pas de l'escroquerie, mais un manquement à une obligation ou une créance. C'est une mère de famille qui est confrontée à des difficultés", a plaidé la robe noire qui rassure que sa cliente est prête à rembourser ladite somme. C'est pourquoi Me Diop a sollicité une application extrêmement bienveillante de la loi pénale contre son client.