Érosion Côtière à Mbao, Bargny et Yène Todd : le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall en visite sur les lieux







Sur les rivages des localités de Grand Mbao, Bargny et Yène Todd, la plage n’existe presque plus. La mer grignote les maisons de pêcheurs, en ruine.



Des pans entiers de ces quartiers populaires s’enfoncent dans l’océan. Des morceaux de béton, arrachés par la montée des eaux, un drame social qui ronge silencieusement des populations impuissantes. Pour faire face à cet état de fait (érosion côtière) qui ne cesse de s’abattre sur ces localités à façade maritime, le ministre de l'environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a effectué une visite sur les lieux ce Mercredi 17 août 2022 pour faire le constat des dégâts occasionnés par le déchaînement de la mer ces derniers jours et apporte son soutien aux populations impactées. Ainsi, face à l’ampleur de l’avancée de la mer, le ministre a annoncé un projet de protection établi tout au long de ces localités impactées avec l'appui des partenaires financiers et des solutions pérennes à cette situation.