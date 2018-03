Entretien avec Mankeur Ndiaye : « On a changé de ministre des affaires étrangères, mais nos options de politique étrangère restent constantes »

Quand Me Sidiki Kaba, nouveau ministre des affaires étrangères parle de Diplomatie de « bon voisinage », cela n’ébranle nullement Mankeur Ndiaye. Mieux cela conforte le discours du président Macky Sall prononcé le 29 novembre à l’institut des relations internationales de Paris. Cette notion est donc une option fondamentale de notre politique étrangère, renchérit Mankeur Ndiaye. L’ancien ambassadeur du Sénégal en France a sorti un ouvrage. « Diplomatie 20 ans à la place. »

Dans cet entretien, il revient sur la différence qui existe entre diplomatie et politique étrangère, mais surtout il aborde des thématiques diplomatiques qui sont fortes et qui lient le Sénégal à d’autres pays. Une biographie qui retrace son parcours avec une pointe nostalgique de la Place de l’Indépendance...