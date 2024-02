Entretien avec Maguèye Ndiaye: les mises au point du maire de Ngor sur l’Appel du Mahdi et le contexte socio-politique délétère

La 144ème édition de l’anniversaire de l’Appel du Mahdi (Psl) sera célébrée ces 10 et 11 février dans un contexte fortement est marquée par une situation socio-politique tendue dûe au report de l’élection présidentielle. Quel impact sur la commémoration du plus grand événement de la communauté Layène ? Le maire de Ngor, par ailleurs, membre du comité de gestion de l’Appel, Maguèye Ndiaye Laye a répondu à l’interrogation en invitant au dépassement par tous les acteurs de la vie politique et sociale de la nation sénégalaise pour une célébration de l’événement religieux dans les meilleures conditions. En outre, l’édile a rappelé tous les efforts consentis en collaboration avec les services de l’Etat pour le bon déroulement de la 144ème anniversaire de l’Appel du Mahdi (Psl).



« Tout est fin prêt. Toutes les instructions qui ont été édictées avec les services de l’Etat ont été exécutées», a indiqué Maguèye Ndiaye qui a en charge dans son domaine de compétences un des sites historiques et religieux de la communauté dénommée ‘’la grotte de Ngor’’. Lieu mythique et mystique, le site communément appelé ‘’Khountou Ba’’ accueille des milliers de fidèles durant la commémoration de l’Appel.







Membre également de la famille Layène, le maire de Ngor promet une célébration qui marquera les esprits et qui sans aucun doute contribuera au renforcement de l’unité nationale dans ces moments de troubles du paysage socio-politique du pays. A cet effet, l’autorité a commenté la pertinence du choix du thème de l’édition: « L'unité, socle de la stabilité sociale et politique » arrêté bien avant que ne se présente la situation actuelle inédite que traverse le Sénégal.