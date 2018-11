Entrepreneuriat et développement : le président Macky Sall échange avec les jeunes sur l’économie

À l'occasion de la deuxième cérémonie de financement des jeunes entrepreneurs et start-up par la DER, un échange économique a eu lieu entre le président Macky Sall et les jeunes entrepreneurs. Une séquence de questions-reponses au cours de laquelle les jeunes ont pu exposer leurs inquiétudes liées au développement et à l'entrepreneuriat avant que le président Macky Sall ne les rassure avec des arguments précis et concrets...