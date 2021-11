Entreprenariat : un forum international s'est ouvert à l'UCAD pour impulser la collaboration entre acteurs de différents horizons.

1ère édition du genre, le forum international sur l’entrepreneuriat sous le thème « Perspectives éducatives, économiques et innovantes pour l'écosystème entrepreneurial » s'est ouvert, ce 2 novembre à l'université Cheikh Anta Diop.



Sous l'initiative de la Délégation Générale du Québec à Dakar avec ses partenaires, le rendez-vous vise à accroître la compréhension sur la façon dont les écosystèmes entrepreneuriaux locaux affectent le potentiel d'innovation et les trajectoires entrepreunariales, ainsi que de souligner la formation en entrepreneuriat.



Ce forum se veut une plateforme d'échanges permettant également d'impulser le décloisonnement et la collaboration entre innovateurs, investisseurs, institutions, pouvoirs publics entre autres.



Il s'agit également d'exposer les dernières tendances en matière d'operationnalisation des carrefours d'entrepreneuriat et d'accompagnement des entreprises émergentes ainsi que les jeunes entreprises et souligner les récentes réalisations créatives d'entreprises locales et internationales, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19.



Une cinquantaine de participants venus de la sous-région et de la diaspora prendront part à l'événement qui durera 2 jours autour de panels sur l'entrepreneuriat...