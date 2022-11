Entrée en vigueur de la baisse des prix des denrées : Les commerçants « appliquent » les nouveaux prix, les clients toujours inassouvis.

Il faudra « se faire violence » pour soulager ses clients. C’est entre autres, le ressenti de certains commerçants-détaillants qui sont dans « l’obligation » de respecter les nouveaux prix des denrées et particulièrement le riz, l’huile, le sucre, utilisés en abondance par les sénégalais. Un tour dans certains marchés de la banlieue de Dakar aura suffi pour se rendre compte de la situation sur le terrain, quelques heures après l'entrée en vigueur des nouveaux prix.

Ibrahima Diallo, boutiquier détaillant, a affirmé avoir commencé la réduction des prix. « J’ai été bien informé. Je vends même, depuis hier, le litre d’huile à 1200 francs, le kilogramme de riz à 325 francs et le sucre à 575 francs. Je pense que nous devons nous y conformer pour soulager les ménages », confie le commerçant basé au marché Zinc de Pikine. Assane Gaye, un autre détaillant a lui, aussi, soutenu avoir reçu la notification lui suggérant de commencer à appliquer ces prix fixés par le gouvernement et notamment, le ministre du commerce.





Le hic est « l'entêtement de certains grossistes qui ne se conforment toujours pas à ce changement » déplorent certains commerçants. Même si certains clients, en revanche, n'ont pas encore noté une application effective sur le terrain, d’autres par contre, se réjouissent du respect de la consigne par des détaillants.