Enseignement Supérieur : le CA de l'UAD lance un appel à candidatures pour le poste de recteur.

En application des décrets n° 2021-846 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de nomination du Recteur dans les universités publiques et n° 2021-1502 du 16 novembre 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Université Alioune Diop (UAD), le Conseil d'administration lance un appel à candidatures en vue de la nomination du Recteur de l'UAD. Le candidat au poste de Recteur doit être de nationalité sénégalaise; un professeur titulaire des universités ou directeur de recherche, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire du CAMES; doté de capacités managériales et avoir une expérience de gestion et d'administration d'établissements de formation.



Néanmoins, il est mentionné dans le communiqué que nul ne peut être candidat s'il est à moins de quatre (04) ans de l'âge de départ à la retraite. Les candidats souhaitant postuler à cette demande doivent fournir une lettre de motivation; un résumé du curriculum vitae, de deux (2) pages; un descriptif d'un projet de gouvernance de l'Université (6 à 10 pages recto au maximum); des copies certifiées conformes des diplômes et distinctions obtenus; un extrait de naissance; un certificat de nationalité. Les dossiers de candidature doivent être déposés au Bureau du Courrier de l'UAD...