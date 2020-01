Enseignement : Les ministres Cheikh Kanté et Abdou Karim Fofana lancent l’opération de sauvetage. (Grand reportage)

Les enseignants peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, un de leurs points de revendication, notamment la question des logements sociaux, a été pris en charge par le gouvernement du Sénégal. À l’issue de la réunion sectorielle tenue ce vendredi 31 janvier 2020, avec les ministres en charge du Plan Sénégal émergent et de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, Cheikh Kanté et Abdou Karim Fofana, les enseignants ont fait part de leur satisfaction.



C’est le réconfort du côté de l’Union démocratique des enseignants du Sénégal (Udes), après avoir reçu les types de propriété de logement. Ce nouveau pas franchi aura un impact sur le mot d’ordre du G7 selon Ndèye Nar Bèye Djiba, Sg de l’Udes.



En compagnie des ministres de l’urbanisme et de celui en charge du suivi du Pse, les enseignants se sont rendus à Noto Diobass dans la région de Thiès. Pour visiter les logements sociaux. Le promoteur en charge du programme des logements sociaux de ladite localité, après avoir accueilli ses hôtes, a procédé à la présentation des villas. Il a aussi échangé avec eux sur les modalités d’acquisition de ces logements.



Abdou Karim Fofana, ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique durant la visite, a rappelé les trois points fondamentaux concernant la volonté du président de la République afin que les Sénégalais puissent devenir propriétaires de maison. Il s’agit de la mise en place d’un dispositif transparent qui permet aux promoteurs d’accéder au foncier gratuit destiné aux populations, les réseaux primaires et le mode de financement.



Le prochain conseil présidentiel sur le programme zéro bidonville et sur le projet des 100 mille logements prévu le mardi 04 février 2020 sera l’occasion, pour le président Macky Sall, de valider les options proposées.