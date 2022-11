Encore un scandale alimentaire en Chine : "Ils pensaient manger du lapin, ils ont en fait dégusté du chat." (Média)

En Chine, c'est un scandale alimentaire effroyable qui a été révélé par la police. En effet, la semaine dernière, les enquêteurs de la police de Huai'an, ont découvert un abattoir illégal et clandestin qui contenait des centaines de chats domestiques. Les policiers qui ont fait une descente dans un abattoir clandestin, y ont découvert un véritable cimetière pour animaux. A l’intérieur du bâtiment, des centaines de chats domestiques, vivants ou morts. Certains étaient dans des cages, d’autres n’étaient plus qu’à l’état de carcasse, dans des congélateurs. «Le sol était maculé de sang et il y avait une mauvaise odeur», rapporte le journal local «Modern-Express ». Toujours d'après le journal ces chats étaient vendus dans des restaurants, mais on faisait croire aux clients que c'était en fait du Lapin. Ainsi, ils pensaient manger du lapin, ils ont en fait dégusté du chat.