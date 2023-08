Emigration clandestine : 83 Sénégalais dont 03 femmes et 02 mineurs, 12 gambiens et 02 maliens entendus par la police

Ils sont 97 candidats à l’émigration clandestine qui sont arrivés ce jeudi à la base navale de la marine nationale. Ce groupe de clandestins est composé de 83 Sénégalais dont trois femmes et deux mineurs. Les 14 autres qui restent sont des étrangers, 12 gambiens et 02 maliens.



Après l’arraisonnement de leur embarcation de fortune à Saint-Louis, le procureur a ouvert une enquête pour la circonstance. C’est la direction nationale de lutte contre le trafic de migrants de la direction de la police de l'air et des frontières (DNLT) qui se charge de l’enquête car après leur remise par la marine nationale à la direction nationale de la police aux frontières (DPAF), les enquêteurs de la DNLT ont commencé les auditions des clandestins.



Pour rappel, DNLT est le bras armé de la DPAF qui est un service d’enquête qui se charge des enquêtes relatives aux migrations irrégulière, traite des personnes et pratiques assimilées.



Les premiers éléments révélés par l’enquêteur trouvé sur place et qui s’est adressé à la presse font état qu’ils ont pris départ le 21 août dernier à Kayar. Ils ont été interceptés à 250 km aux larges des côtes de Saint-Louis par la marine nationale.