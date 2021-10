Émigration : Des migrants de retour au pays lancent l’Association sénégalaise de lutte contre la migration irrégulière.

Conscients du danger et le nombre importants de jeunes sénégalais et africains qui périssent chaque année dans le cadre de l’émigration clandestine, des migrants sénégalais de retour au pays, des volontaires pour la plupart du projet migrants comme messagers (MaM de l’organisation internationale pour les migrations) ont lancé ce vendredi 01 octobre l’association sénégalaise de lutte contre l’émigration irrégulière.



L’objectif est de sensibiliser les jeunes à prendre conscience du danger qui se trouve dans la migration irrégulière. « C’est une manière d’apporter un message de sensibilisation à l’endroit des jeunes et des populations pour partager notre expérience vécue dans la migration afin de les inviter à partir sur des bases légales. Car on ne peut pas empêcher les gens de voyager, mais cela doit se faire sur des bases légales », laisse entendre El Adama Diallo, membre du secrétariat de l’association.



Il s’agira entre autres de nouer des partenariats solides avec le gouvernement sénégalais et les organisations de lutte contre la migration irrégulière pour stopper le phénomène, renseigne El Adama Diallo. C’est dans ce sens que le projet migrants comme messagers s’est engagé à accompagner l’association en terme d’appui financier, technique et logistique afin de mieux sensibiliser les populations sur les alternatives à la migration irrégulière au Sénégal…