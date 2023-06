Émeutes au Sénégal / Me Madické Niang, ancien ministre des Affaires Étrangères : « La communauté internationale nous regarde... »

L’ancien Garde des Sceaux, ministre de la Justice, rompt le silence et prend la parole. Me Madické Niang, candidat malheureux à la présidentielle de février 2019 est sorti de son mutisme.



« La communauté internationale nous regarde. J’ai été tenté de me taire et de vivre, dans le silence, ma souffrance de voir le pays que j’aime tant sombrer dans la détresse, mais une voix intérieure m’a interpellé... En tant que ministre chargé des Affaires étrangères, … je ne peux que ressentir une tristesse et un profond malaise », a confié l’avocat dans les colonnes de Vox Populi.

L’ancien ministre des Affaires Etrangères estime que « l’heure n’est pas aux remontrances mais à l’écoute et à la recherche de voies de sortie de crise avant qu’il ne soit trop tard ».



« J’appelle tous les acteurs à la retenue et au dialogue pour surmonter leurs divergences. La seule urgence est la recherche du salut pour notre peuple », soutient Me Madické Niang.