Élevage : le député Cheikh Bara Doly Mbacké s’insurge contre le non respect des engagements du président Macky Sall.

Cheikh Bara Doly Mbacké a interpellé le ministre de l’élevage et des productions animales sur la politique du secteur. Selon lui, le monde éleveur souffre énormément. Raison pour laquelle il s’offusque du non respect des engagements pris par le Chef de l’État.



Le député a fait une revue des prix de la viande entre 2012 et 2022 qui révèle une hausse spectaculaire. Il a invité le ministre à apporter des éclairages sur les problèmes que vivent des éleveurs de Touba. Cheikh Bara Doly Mbacké intervenait à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’élevage et des productions animales.