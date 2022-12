Élevage : Guy Marius Sagna magnifie l’accord maintenu par le PR Macky Sall qui interdit l’importation des produits avicoles.

Guy Marius Sagna a interpellé le ministre de l’élevage et des productions animales sur la quantité d’importation de produits laitiers estimée entre 60 et 65 milliards FCFA chaque année.



« Est-ce qu’on doit accepter que le gouvernement signe des accords de partenariat économique qui dédouanent les taxes sur les produits laitiers dès la première année d’application de ces accords ? Non, c’est un choix anti national, de haute trahison », a commenté le député lors du passage du ministre de l’élevage et des productions animales, Aly Saleh Diop. Le parlementaire a par ailleurs salué la décision du Chef de l’État de donner suite à l’accord 77-17 du 24 novembre 2005 portant interdiction d’importation des produits avicoles et du matériel avicole usager pris par Me Abdoulaye Wade.



« Cette décision a permis de renforcer les éleveurs en produits avicoles », a-t-il confié.