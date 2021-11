Élections locales à Kaolack : La Cojer s'engage aux côtés des candidats de Bby et réclame un quota de 35% dans la commune comme dans le département.

À Kaolack, les jeunes de l’Alliance pour la République sont en phase avec les choix du président Macky Sall.



Ils l'ont fait savoir lors d'un face-à-face avec la presse pour manifester leur soutien aux mandataires de Benno Bokk Yakaar dans la commune et le département, en l'occurrence Pape Demba Bitèye et Mohamed Ndiaye Rahma.





Dans la même veine, ils ont invité toutes les sensibilités à se conformer aux décisions de leur mentor, le président Macky Sall.



Toutefois, ils ont fait un plaidoyer au profit de la jeunesse par rapport à sa représentation sur les listes de Benno Bokk Yakaar à Kaolack. C'est pourquoi, la Cojer de solliciter un quota de 35% de jeunes dans chaque liste (commune et département).



Dans sa déclaration, le coordinateur de la Cojer départementale, Bocar Diallo, a fait savoir l'exigence de cette entité qui est une implication dans les concertations, dans l'élaboration des plans d'activités et la conception des listes...