Élections législatives 2022 : le déroulement du processus électoral très satisfaisant à 14,8% selon le GRADEC.

Suite aux élections législatives qui se sont tenues hier 31 juillet 2022, le groupe de recherche et d’appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC), à travers sa mission d’observateur pour des élections crédibles, transparentes et pacifiques, a élaborer un rapport sur le déroulement du processus électoral d’hier.



En effet, pour contribuer au bon déroulement des élections législatives, le GRADEC a déployé des moniteurs et des observateurs dans les régions où le bassin électoral est stratégique.



Selon le Secrétaire général Babacar Fall, dans 66% des bureaux de vote couverts par leurs observateurs, les votes ont démarré entre 08h00 et 08h30.



S’agissant du déroulement et de la clôture du scrutin les observateurs du GRADEC estiment que les résultats la tenue du scrutin du 31 juillet 2022 sont très satisfaisants à 14,8%, satisfaisants à 72,2% et assez satisfaisants à 13%.



Pour rappel, le GRADEC est une organisation de la société civile créée en 2014 dont la mission est de contribuer à l’avènement d’une société démocratique fondée sur des valeurs de progrès et de justice sociale...