Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal



Barthélémy Dias, à travers son mouvement « Sénégal Biñu Bëgg », a déposé une requête en référé devant la Cour suprême pour obtenir la suspension de la réunion du conseil municipal de Dakar. La réunion a été convoquée ce lundi 25 août 2025 sur instruction du préfet de Dakar, dans le but d'organiser une nouvelle élection pour le poste de maire.



La requête en suspension d'exécution a été notifiée au maire intérimaire de la ville, au préfet de Dakar et à l’agent judiciaire de l'État.