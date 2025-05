Election d'un nouveau Pape : Les félicitations du PR Bassirou Diomaye Faye au Pape Léon XIV

Suite à l’élection du nouveau souverain pontife, ce jeudi 8 mai 2025, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations officielles au nouveau Pape. Dans un message partagé sur les réseaux sociaux, le chef de l’État a salué cette élection historique. "J’adresse mes chaleureuses félicitations au Cardinal Robert Prevost, élu Pape sous le nom de Léon XIV. À Sa Sainteté Léon XIV et à toute la communauté catholique, je souhaite un Pontificat rempli d’accomplissements et de bénédictions, sous le signe du dialogue interreligieux, de la paix et de la fraternité humaine", a indiqué le président de la République dans un post sur X.