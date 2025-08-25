Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Le Conseil municipal de Dakar est réuni ce lundi 25 août à l’Hôtel de Ville pour élire le nouveau maire de la capitale . Quatre candidats sont officiellement en lice pour diriger, durant les prochaines années, les destinées de la ville.
Il s'agit de: Mme Ngoné Mbengue, maire intérimaire et candidate de Taxawu Senegaal, Abass Fall, conseiller municipal et candidat de Pastef, Daouda Guèye, conseiller municipal, candidat du PUR , Mouhamed Massamba Sèye, conseiller municipal et candidat indépendant.
